Денис Глушаков: Члены КДК справедливо разобрались в эпизоде

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказался о решении Контрольно-дисциплинарного комитета не применять к нему дополнительных санкций после удаления в матче 24-го тура премьер-лиги с «Ростовом» (0:3).

«Рад, что только один матч (дисквалификации), члены КДК справедливо разобрались в эпизоде», – написал Глушаков в твиттере.

Таким образом, Глушаков пропустит только один матч. Во вторник капитан «Спартака» не сыграет в матче 25-го тура с «Уралом» на «Открытие Арене».

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

При этом он сможет принять участие в игре следующего тура с ЦСКА, которая пройдет 30 апреля на «Арене ЦСКА».