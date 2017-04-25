Денис Глушаков: Члены КДК справедливо разобрались в эпизоде
Полузащитник «Спартака»
Денис Глушаков высказался о решении Контрольно-дисциплинарного комитета не
применять к нему дополнительных санкций после удаления в матче 24-го тура
премьер-лиги с «Ростовом» (0:3).
«Рад, что только один матч (дисквалификации), члены КДК справедливо разобрались в эпизоде», – написал Глушаков в твиттере.
Таким образом, Глушаков пропустит только один матч. Во вторник капитан «Спартака» не сыграет в матче 25-го тура с «Уралом» на «Открытие Арене».
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Место и дата
25 апреля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция
При этом он сможет принять участие в игре следующего тура с ЦСКА, которая пройдет 30 апреля на «Арене ЦСКА».
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