Старридж может пропустить остаток сезона из-за травмы

Форвард «Ливерпуля» Даниэль Старридж может пропустить оставшиеся матчи сезона. Причина – травма игрока.

Как сообщает The Telegraph, футболист получил травму бедра. Срок его восстановления пока неизвестен. Возможно, он пропустит оставшиеся матчи сезона. Более того, есть вероятность, что он больше не сыграет за «Ливерпуль», так как он может покинуть команду летом. Тренерский штаб «Ливерпуля» недоволен его игрой.

В текущем сезоне 27-летний Даниэль Старридж провел 23 матча за «Ливерпуль» и забил шесть мячей при трех голевых передачах.