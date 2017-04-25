«Енисей» выиграл бронзовые медали чемпионата России среди женщин
Волейболистки «Енисея» в серии за третье место чемпионата России среди женских команд Суперлиги обыграли «Уралочку-НТМК» со счетом 3:1.
В заключительном, четвертом матче красноярский клуб одержали победу на своей площадке, выиграв у соперника на тай-брейке.
Таким образом, «Енисей» завоевал бронзовые медали чемпионата страны по итогам сезона-2016/17.
Чемпионат России
Суперлига. Женщины
Серия за третье место.
Четвертый матч
«Енисей» (Красноярск) – «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) – 3:2 (25:27, 14:25, 25:23, 25:20, 15:13).
Счет в серии – 3:1
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически