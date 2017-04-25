Алексей Жамнов: «Спартак» рассчитывал на Дыбленко, но я не могу изменить его решение

Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал решение защитника красно-белых Ярослава Дыбленко продолжить карьеру за океаном.

«Незадолго до перехода я общался с Дыбленко во время сбора олимпийской команды России в Новогорске. И тогда у меня не было никакой информации о предстоящем отъезде ни от самого игрока, ни от его агента.

Потеря значительная, мы рассчитывали на Ярослава, но это его решение, никак изменить его я не могу», – приводит слова Жамнова официальный сайт КХЛ.

Напомним, 20 апреля 23-летний Дыбленко подписал двухлетний контракт с «Нью-Джерси».

В нынешнем сезоне Дыбленко набрал 11 (4+7) очков в 51 матче регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «–6» и 51 минуте штрафа.