Владислав Фадеев: Кошелева присоединится к сборной России после клубного чемпионата мира

Куратор женских команд Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Владислав Фадеев рассказал о том, когда лидеры сборной России Татьяна Кошелева и Наталия Гончарова присоединятся к команде.

«На первом сборе и отборочном турнире команда будет в оптимальном составе. Лидеры сборной Татьяна Кошелева, Наталия Гончарова, конечно, будут вызваны на первый сбор. Кошелева будет участвовать в клубном чемпионате мира.

Тренер планирует приглашать их – Наталию сразу после чемпионата России, а Кошелеву, соответственно, после клубного чемпионата мира. То есть только после этого турнира Таня присоединится к сборной. После отборочного турнира тренерский штаб предоставит отдых кому-то из лидеров сборной», – приводит «Р-Спорт» слова Фадеева.

Напомним, турецкий «Эджзаджибаши», за который выступает Кошелева, выступит на клубном чемпионате мира с 8 по 14 мая.

Во втором раунде отбора к чемпионату мира Россия сыграет в группе с Хорватией, Венгрией, Грецией, Австрией и Грузией. Матчи пройдут в Хорватии с 30 мая по 4 июня.

Победитель группы получит прямую путевку на чемпионат мира, а команда, занявшая второе место, сыграет в третьем отборочном раунде.

Добавим, что финальный турнир чемпионата мира пройдет 30 сентября – 21 октября в Японии.