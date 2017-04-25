Арьен Роббен: Если мы выложимся на сто процентов, то сможем победить «Боруссию»
Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен поделился ожиданиями от матча
против дортмундской «Боруссии». Напомним, что командам предстоит сыграть в
полуфинале Кубка Германии.
«Это будет жаркая игра. Нам нужно будет выложиться на
максимум, ведь победитель будет лишь один. Я уверен, что если мы выложимся на
сто процентов, то сможем снова их победить», - цитирует Роббена официальный
сайт «Баварии».
Также голландец рассказал о вылете из Лиги чемпионов в
противостоянии с мадридским «Реалом».
«Разочарование
было очень, очень велико. Нам не в чем упрекнуть себя, в Мадриде мы отдали все
силы, показали очень хорошую игру. По ходу того матча было принято несколько
решений не в нашу пользу», - сказал Роббен.
Матч «Бавария» - «Боруссия» состоится 26 апреля. Начало в 21:45
по Москве.