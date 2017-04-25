Арьен Роббен: Если мы выложимся на сто процентов, то сможем победить «Боруссию»

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен поделился ожиданиями от матча против дортмундской «Боруссии». Напомним, что командам предстоит сыграть в полуфинале Кубка Германии.

«Это будет жаркая игра. Нам нужно будет выложиться на максимум, ведь победитель будет лишь один. Я уверен, что если мы выложимся на сто процентов, то сможем снова их победить», - цитирует Роббена официальный сайт «Баварии».

Также голландец рассказал о вылете из Лиги чемпионов в противостоянии с мадридским «Реалом».

«Разочарование было очень, очень велико. Нам не в чем упрекнуть себя, в Мадриде мы отдали все силы, показали очень хорошую игру. По ходу того матча было принято несколько решений не в нашу пользу», - сказал Роббен.

Матч «Бавария» - «Боруссия» состоится 26 апреля. Начало в 21:45 по Москве.