Карло Анчелотти: Если Алаба не будет готов на 100%, то он не сыграет с «Боруссией»
Главный тренер «Баварии»
Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча матча против дортмундской «Боруссии».
Напомним, что командам предстоит сыграть в полуфинале Кубка Германии.
«Мы готовы, завтра нам
предстоит важный матч. Все игроки в форме .Кубок очень важен, мы хотим поехать
в Берлин, мы должны победить,. Дортмунд очень опасная команда». Мы не
хотим рисковать. Если Алаба не будет готов на все 100%, то не выйдет на поле.
Лам? Мне очень нравится его
игра и подход к делу. Он настоящий профессионал. Мне очень грустно из-за того,
что Филипп завершает карьеру. Ульрайх? Мы им очень довольны, это хороший
голкипер», - цитирует Анчелотти официальный сайт «Баварии».
Матч «Бавария» - «Боруссия» состоится 26 апреля. Начало в 21:45
по Москве.
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