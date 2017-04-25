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Карло Анчелотти: Если Алаба не будет готов на 100%, то он не сыграет с «Боруссией»

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча матча против дортмундской «Боруссии». Напомним, что командам предстоит сыграть в полуфинале Кубка Германии.

«Мы готовы, завтра нам предстоит важный матч. Все игроки в форме .Кубок очень важен, мы хотим поехать в Берлин, мы должны победить,. Дортмунд очень опасная команда». Мы не хотим рисковать. Если Алаба не будет готов на все 100%, то не выйдет на поле.

Лам? Мне очень нравится его игра и подход к делу. Он настоящий профессионал. Мне очень грустно из-за того, что Филипп завершает карьеру. Ульрайх? Мы им очень довольны, это хороший голкипер», - цитирует Анчелотти официальный сайт «Баварии».

Матч «Бавария» - «Боруссия» состоится 26 апреля. Начало в 21:45 по Москве.

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