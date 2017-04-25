Роберто Фернандес: Кто станет новым тренером «Барселоны»? В ближайшее время я отправлю список руководству

Технический директор «Барселоны» Роберто Фернандес рассказал, как обстоят дела с поиском нового тренера для каталонского клуба.

«Мы работаем над этим. Самое главное сейчас – успешно закончить сезон. Мне очень хочется, чтобы Луис Энрике вывел «Барселону» в Лигу чемпионов. Именно поэтому мы не хотим отвлекать команду на другие вещи.

На данный момент никто не знает, кто станет следующим тренером «Барселоны». О своем решении мы сообщим позже. Нет, я не стану исключать какого-либо специалиста. В ближайшее время я составлю список и отправлю его руководству», – приводит слова Фернандеса Football Espana.

Ранее стало известно, что нынешний наставник сине-гранатовых принял решение покинуть клуб по окончании сезона.

Согласно информации СМИ, «Барселона» рассматривает на замену испанскому специалисту Массимилиано Аллегри («Ювентус»), Леонарду Жардима («Монако») и Томаса Тухеля («Боруссия» Д).