Крамник и Карякин отстают от Мамедьярова
Четвертый Мемориал Вугара Гашимова проходит в азербайджанском городе Шамкире, в котором участвуют 10 шахматистов.
После четырех туров лидирует азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедьяров, набравший 3 очка. В турнире участвую два сильнейших российских шахматиста – недавний претендент на корону Сергей Карякин и 14-й чемпион мира Владимир Крамник.
Сергей в 4-м туре черными сыграл вничью с поляком Радославом Войташеком., а Владимир белыми фигурами обыграл индийского гроссмейстераПенталу Харикришну.
Пятый тур завершился вчера после подписания номера в печать. Турнир завершится 30 апреля.
Результаты 4-го тура. Крамник – Харикришна 1-0, Мамедьяров – Раджабов, Адамс – Эльянов, Топалов – Со, Войташек – Карякин ничьи.
Положение после 4 туров. 1. Мамедьяров – 3; 2-5. Крамник, Топалов, Эльянов, Адамс – по 2,5; 6-9. Карякин, Раджабов, Войташек, Со – по 1,5; 10. Харикришна – 1.
Состав: Уэсли Со (США, 2822), Владимир Крамник (Россия, 2811), Сергей Карякин (Россия, 2783), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан, 2772), Майкл Адамс (Англия, 2761), Пентала Харикришна (Индия, 2755), Павел Эльянов (Украина, 2751), Радослав Войташек (Польша, 2745), Веселин Топалов (Болгария, 2741), Теймур Раджабов (Азербайджан, 2710).Контроль времени: 2 часа на 40 ходов, затем 1 час на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход начиная с 61-го.