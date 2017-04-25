Томас Тухель: Папастатопулос, скорее всего, сможет сыграть с «Баварией»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель поделился ожиданиями от матча с «Баварией». Напомним, что командам предстоит сыграть в полуфинале Кубка Германии.

«Мы мечтаем дойти до Берлина – наша мечта. Нам нужно преодолеть одно из самых сложных препятствий, чтобы попасть туда. Две недели назад у нас не было шансов в матче против «Баварии». На поле вышли шесть игроков, для которых это была первая игра в Мюнхене. С тех пор многое произошло, но теперь мы готовы хорошо сыграть

Папастатопулос, скорее всего, сможет сыграть завтра. Вчера он тренировался с командой и сегодня тоже будет с нами. Нури Шахин еще не оправился от травмы», - цитирует Тухеля официальный сайт «Боруссии».

Матч «Бавария» - «Боруссия» состоится 26 апреля. Начало в 21:45 по Москве.