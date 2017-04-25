Дмитрий Губерниев: Рад, что в сборной будет работать тандем Королькевич и Коновалов
Телекомментатор Дмитрий Губерниев дал интервью «Советскому спорту».
- Владимир Королькевич вновь вошел в ту же реку – возглавил женскую сборную по биатлону. Что скажете?
- Я очень рад, что в нашей сборной будет работать тандем двух «К» - Королькевич и Коновалов. Считаю Сергея Коновалова тренером от Бога по стрельбе. Если вспомнить, как он два года назад работал с нашей женской сборной, то тогда наши девчонки стреляли лучше всех. Что касается Королькевича – он великолепный методист. Ему есть, что доказывать. Поэтому я согласен с мнением президента СБР Александра Михайловича Кравцова – наша сборная на Олимпиаде в Пхенчхане без медалей не останется.
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