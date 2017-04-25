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Дмитрий Губерниев: Шипулин выиграет золото в Пхенчхане, Антон созрел для этого

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Телекомментатор Дмитрий Губерниев дал интервью «Советскому спорту».

- Сейчас говорят о пяти олимпийских медалях. Это утвержденный план на Пхенчхан?
- Я не знаю, утвержденный или нет, но три медали у мужиков и две у женщин не считаю утопией. И давайте, будем за это бороться. Что нам теперь - к одной бронзе стремиться?

- Две медали у женщин в Пхенчхане, это примерно, как выход сборной России в полуфинал ЧМ-2018 по футболу.
- Не согласен. В футболе конкуренция намного выше. Да и в лыжах тоже. Две наших женских медали – не утопия.

- В мужской команде вся надежда на Шипулина. Откуда там возьмутся три медали?
- Я уже говорил не раз, что Шипулин из Пхенчхана без личной золотой медали не вернется. Антон созрел для этого. У нас отличная мужская эстафетная команда. А кроме женской эстафет, есть еще смешанная, где мы бронзовые призеры чемпионата мира. И считаю, что Антон Бабиков и Максим Цветков могут выиграть индивидуальную олимпийскую медаль. Меня список сборной удовлетворил. Но есть один вопрос: где Слепов? Товарищи тренеры, Алексей – чемпион России, он прошел отбор в сборную команду.

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