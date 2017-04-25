Марко Девич: Уверен, что нам придется сложно с «Уфой»

Нападающий «Ростова» Марко Девич поделился ожиданиями от матча с «Уфой» в 25-м туре чемпионата России.

- Впереди у «Ростова» матч с «Уфой».

- «Уфа» всегда была добротной командой. Знаю, что сейчас там работает Сергей Семак, который возглавил клуб перед Новым годом. Они показывают хороший качественный футбол, поэтому уверен, что нам придется сложно.

- Верите, что нам еще удастся побороться за евробкубковую зону?

- Конечно. Пора наверстывать упущенное. В первой части сезона команда потеряла много очков из-за плотного графика, было тяжело физически, но есть время, чтобы все исправить, - цитирует Девича официальный сайт «Ростова».

Матч начнется в 18:30 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.



