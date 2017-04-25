Марко Девич: Уверен, что нам придется сложно с «Уфой»
Нападающий «Ростова» Марко Девич поделился ожиданиями от матча с
«Уфой» в 25-м туре чемпионата России.
- Впереди у «Ростова» матч с «Уфой».
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«Уфа» всегда была добротной командой. Знаю, что сейчас там работает Сергей
Семак, который возглавил клуб перед Новым годом. Они показывают хороший
качественный футбол, поэтому уверен, что нам придется сложно.
- Верите, что нам еще удастся побороться за
евробкубковую зону?
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Конечно. Пора наверстывать упущенное. В первой части сезона команда потеряла
много очков из-за плотного графика, было тяжело физически, но есть время, чтобы
все исправить, - цитирует Девича официальный сайт «Ростова».
Матч начнется в 18:30 по Москве. «Советский спорт» проведет его
текстовую трансляцию.
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