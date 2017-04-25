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Марко Девич: Должно произойти чудо, чтобы «Спартак» не стал чемпионом

Источник:  ФК «Ростов»Комментарии

Форвард «Ростова» Марко Девич прокомментировал борьбу за чемпионство в РФПЛ. Он считает, что титул достанется «Спартаку».

- Чемпионат России вышел на финишную прямую. «Спартак» уверенно лидирует. Все решено?

- Должно произойти какое-то чудо, чтобы они упустили чемпионство. Все решил матч с «Зенитом», где «Спартак» уверенно выиграл. Думаю, что в этом успехе большая заслуга главного тренера Массимо Карреры, который смог дать им свою энергию, настроить на борьбу. Кроме этого, появились проблемы у их конкурентов. «Зенит» подсел, а ЦСКА привыкает к новому тренеру. По ходу чемпионата «Спартак» меньше всего ошибался, поэтому и заслужил чемпионство, - цитирует Девича официальный сайт «Ростова».

Напомним, «Спартак» является лидером чемпионата, имея в активе 54 очка.

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