Этот день в истории. Бойцу ММА Карлосу Кондиту исполнилось 33 года
Сегодня, 25 апреля, свое 33-летие отмечает известный во всем мире боец смешанного стиля Карлос Кондит.
Американец за свою карьеру провел 40 поединков, в которых одержал 30 побед и потерпел 10 поражений.
Он одерживал победы над такими именитыми бойцами, как Джейк Элленберг, Рори Макдональд, Дэн Харди и Ник Диас. Свой последний бой он провел 27 августа 2016 года и проиграл сабмишеном в первом раунде Демиану Майе.
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