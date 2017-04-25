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Абдул-Азиз Абдулвахабов: Из-за моей травмы другие не должны простаивать, поэтому и ввели временный пояс ACB

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Чемпион лиги ACB в легком весе Абдул-Азиз Абдулвахабов рассказал о полученной травме перед боем против Андрея Кошкина.

«Я хочу извиниться перед всеми болельщиками, которые ждали моего выступления сначала на турнире в Москве, а потом в Санкт-Петербурге. Я сам очень расстроен из-за этой травмы. Но сейчас ситуация такая, что я совсем не могу бороться из-за перелома ребра.

Я проводил тренировки по боксу, но как только пытался бороться, у меня появлялась резкая боль. До боя осталось меньше месяца, и я никак не успевал бы восстановиться в эти сроки. Рад, что мне нашли замену в лице Эдуарда Вартаняна, он хорошо провел последние бои и заслужил свой шанс. В дивизионе много талантливых бойцов, поэтому я не имею никаких обид на лигу – из-за моей травмы другие не должны простаивать, поэтому и ввели временный пояс.

Но на то он и временный – неважно кто выиграет Кошкин или Вартанян, победителю придется встретиться со мной, и только после этого боя можно будет называться настоящим чемпионом. Всем спасибо за поддержку, я вернусь после Рамадана и порадую всех болельщиков своим выступлением», - сказал Абдулвахабов.

Отметим, что бой за звание «временного» чемпиона лиги ACB в легком весе между Андреем Кошкиным и Эдуардом Вартаняном состоится на турнире ACB 61.

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Сергей Ващенко
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