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С «Рубина» снят запрет на регистрацию новых футболистов

Источник:  РФСКомментарии

Палата по разрешению споров РФС сняла с казанского «Рубина» запрет на регистрацию новых футболистов. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

«Удовлетворить заявление МАУ «ФК «Рубин» г. Казань о снятии запрета на регистрацию новых футболистов по делу Бибилов Ш.Г. – ФК «Рубин». В связи с исполнением МАУ «ФК «Рубин» г. Казань решения Палаты по разрешению споров  от 16 ноября 2016 года по делу Бибилов Ш.Г. – ФК «Рубин» снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов с МАУ «ФК «Рубин» г. Казань, наложенный в качестве обеспечительной меры. МАУ «ФК «Рубин» г. Казань имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов», - говорится в решении палаты по делу «Рубина».

Напомним, что запрет был наложен на «Рубин» за расторжение контракта с Шотой Бибиловым.

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