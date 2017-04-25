С «Рубина» снят запрет на регистрацию новых футболистов

Палата по разрешению споров РФС сняла с казанского «Рубина» запрет на регистрацию новых футболистов. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

«Удовлетворить заявление МАУ «ФК «Рубин» г. Казань о снятии запрета на регистрацию новых футболистов по делу Бибилов Ш.Г. – ФК «Рубин». В связи с исполнением МАУ «ФК «Рубин» г. Казань решения Палаты по разрешению споров от 16 ноября 2016 года по делу Бибилов Ш.Г. – ФК «Рубин» снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов с МАУ «ФК «Рубин» г. Казань, наложенный в качестве обеспечительной меры. МАУ «ФК «Рубин» г. Казань имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов», - говорится в решении палаты по делу «Рубина».

Напомним, что запрет был наложен на «Рубин» за расторжение контракта с Шотой Бибиловым.