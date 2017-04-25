С «Рубина» снят запрет на регистрацию новых футболистов
Палата по разрешению споров РФС сняла с казанского
«Рубина» запрет на регистрацию новых футболистов. Об этом сообщает
официальный сайт РФС.
«Удовлетворить
заявление МАУ «ФК «Рубин» г. Казань о снятии запрета на регистрацию новых
футболистов по делу Бибилов Ш.Г. – ФК «Рубин». В связи с исполнением МАУ «ФК
«Рубин» г. Казань решения Палаты по разрешению споров от 16 ноября 2016
года по делу Бибилов Ш.Г. – ФК «Рубин» снять соответствующий запрет на
регистрацию новых футболистов с МАУ «ФК «Рубин» г. Казань, наложенный в
качестве обеспечительной меры. МАУ «ФК «Рубин» г. Казань имеет право
осуществлять регистрацию новых футболистов», - говорится в решении палаты по
делу «Рубина».
Напомним,
что запрет был наложен на «Рубин» за расторжение контракта с Шотой Бибиловым.