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Роман Павлюченко: Сейчас бы не повторял ситуацию, из-за которой меня удалили в матче с «Зенитом»

Источник:  Телеканал «Наш Футбол»Комментарии

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко поделился мнением о своем удалении в матче 24-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:2).

- Эмоции из-за получения красной карточки повторили бы сейчас?
- Если вернуться назад, зная, что произошло - нет. Я бы, наверное, даже не подходил в районе 15 метров. Это эмоции, игра, не хочется проигрывать. Я был неправ в этой ситуации и не повторял бы ее.

- Как команда чувствует себя психологически? Мало времени было между матчами, плюс потеряны футболисты.
- Все нормально. Да, потеряли основных игроков, но есть футболисты, которые могут их заменить. А что делать, такое в футболе бывает.

- Где будете смотреть матч со «Спартаком»?
- Жду Дениса Глушакова, который тоже плохо себя ведет на футбольном поле (улыбается). Вместе будем смотреть, - сказал Павлюченко в эфире программы «Разогрев» на телеканале «Наш футбол».

Напомним, Павлюченко был удален на 61-й минуте сразу после того, как Еськов показал красную карточку полузащитнику «Урала» Эрику Бикфалви, чем вызвал недовольство форварда. КДК РФС дисквалифицировал 35-летнего нападающего на три матча, однако два из них – условно с испытательным сроком в шесть месяцев. Кроме того, Павлюченко оштрафован на 100 тысяч рублей.

Отметим, «Урал» доигрывал матч с «Зенитом» ввосьмером. Таким образом, во вторник в матче 25-го тура со «Спартаком» у команды не сыграют Павлюченко, Бикфалви и полузащитник Роман Емельянов. У «Спартака» не сыграет Денис Глушаков, который получил красную карточку в матче против «Ростова» (0:3).

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