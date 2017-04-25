Хачанов, обыграв Белуччи, вышел во 2-й круг турнира в Барселоне

Российский теннисист Карен Хачанов в первом круге турнира в Барселоне одолел Томаса Беллуччи из Бразилии.

Встреча, которая длилась 1 час 29 минут, завершилась со счетом 6:3, 6:4.

За все время игры спортсмен из РФ дважды подал навылет и реализовал четыре из семи брейк-пойнтов. На счету Беллуччи – два брейка и четыре двойные ошибки.

Таким образом, во втором круге россиянин сыграет с одиннадцатым сеяным Пабло Куэвасом из Уругвая.