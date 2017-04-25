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Григорий Иванов: «Урал» удовлетворен решением КДК по матчу с «Зенитом»

Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал решение КДК РФС по матчу 24-го тура чемпионата России против «Зенита». Напомним, что «Урал» уступил со счетом 0:2.

– Решение КДК удовлетворило «Урал»?

– Надо у судьи было спросить, прежде чем с ребят. Они не очень тут виноваты. Но мы удовлетворены решение КДК.

– Судья Еськов получил «неуд» от судейской комиссии.

– Пускай Будогосский разбирается. Думаю, РФС ещё примет решение по этому судье. Дело не в трех удалениях. Если есть пять, надо пять удалять. Но когда удаления нет, а человека выгнали – вот это плохо.

– Один матч дисквалификации для Павлюченко хороший итог?

– Мы удовлетворены. Это хорошее решение для нас, и для Ромы тоже, - цитирует Иванова «Матч ТВ».

Форвард «Урала» Роман Павлюченко избежал длительной дисквалификации за нецензурную брань в адрес арбитра матча 24-го тура премьер-лиги с «Зенитом» (0:2) Алексея Еськова. КДК РФС дисквалифицировал 35-летнего нападающего на три матча, однако два из них – условно с испытательным сроком в шесть месяцев. Кроме того, Павлюченко оштрафован на 100 тысяч рублей.

Напомним, Павлюченко был удален на 61-й минуте сразу после того, как Еськов показал красную карточку полузащитнику «Урала» Эрику Бикфалви, чем вызвал резкое недовольство форварда. Добавим, что «Урал» доигрывал матч с «Зенитом» ввосьмером. Таким образом, во вторник в матче 25-го тура со «Спартаком» у команды не сыграют Павлюченко, Бикфалви и полузащитник Роман Емельянов.

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