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Пепе Мель: Зидан может быть спокоен, игроки «Реала» счастливы выступать под его руководством

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Депортиво» Пепе Мель дал комментарий перед матчем против мадридского «Реала» в рамках 34-го тура испанской примеры.

«Зидан может быть спокоен. Игроки счастливы выступать под его руководством. Думаю, этот специалист идеально подходит «Реалу». Да, его команда проиграла «Барселоне», поэтому они сделают все, чтобы выиграть три очка», – цитирует специалиста Marca.

Напомним, игра между командами состоится завтра, 26 апреля, на домашней арене галисийского клуба и стартует в 22.30 мск.

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