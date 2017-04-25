Ниасс не будет дисквалифицирован за удаление в матче с «Уотфордом»
«Халл Сити» добился отмены дисквалификации нападающего Умара
Ниасса за удаление в матче чемпионата Англии против «Уотфорда» (2:0). Об этом
сообщает официальный сайт клуба.
Сообщается, что «Халл» подал апелляцию в Футбольную ассоциацию
Англии, и их протест был удовлетворен. Таким образом, футболист не будет дисквалифицирован.
Напомним, что Ниасс был удален на 25-й минуте матча с «Уотфордом».
В текущем сезоне 27-летний форвард провел 13 матчей за «Халл» в АПЛ и забил
четыре мяча.
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