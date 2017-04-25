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Ниасс не будет дисквалифицирован за удаление в матче с «Уотфордом»

Источник:  ФК «Халл Сити»Комментарии

«Халл Сити» добился отмены дисквалификации нападающего Умара Ниасса за удаление в матче чемпионата Англии против «Уотфорда» (2:0). Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что «Халл» подал апелляцию в Футбольную ассоциацию Англии, и их протест был удовлетворен. Таким образом, футболист не будет дисквалифицирован.

Напомним, что Ниасс был удален на 25-й минуте матча с «Уотфордом». В текущем сезоне 27-летний форвард провел 13 матчей за «Халл» в АПЛ и забил четыре мяча.

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