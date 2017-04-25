«Ростов» - «Уфа»: на матче присутствует около 10 тысяч зрителей

Роман Павлюченко: Сейчас бы не повторял ситуацию, из-за которой меня удалили в матче с «Зенитом»

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко поделился мнением о своем удалении в матче 24-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:2).