«Ростов» - «Уфа»: на матче присутствует около 10 тысяч зрителей
Матч 25-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Уфой» не вызвал интереса в южной столице.
На трибунах стадиона «Олимп-2» собралось около 10 тысяч зрителей. «Уфу» поддерживают 10 фанатов, которые расположились на гостевом секторе стадиона «Олимпа-2».
Напомним, что матч «Ростов» - «Уфа» начался в 19:30.
Матч
Голы
Полоз 23 (1:0).
Состав
Ростов: Медведев, Терентьев, Навас, Симич, Мевля (Могилевец, 27), Ерохин, Гацкан, Байрамян, Нобоа, Полоз, Азмун (Девич, 66)
Уфа: Беленов, Йокич, Сухов, Никитин, Аликин, Карп, Засеев, Стоцкий, Пауревич, Безденежных, Фатай (Игбун, 38)
Предупреждения:
нет - Безденежных, 21; Карп, 28; Никитин, 53
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
25 апреля 19:30, Олимп-2, Текстовая трансляция
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