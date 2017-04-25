Кузнецова на старте турнира в Штутгарте обыграла Кики Бертенс из Голландии
Российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла во второй круг турнира в Штутгарте.
Сегодня спортсменка из РФ нанесла поражение Кики Бертенс из Голландии. Встреча длилась 2 часа 33 минуты и завершилась со счетом 6:3, 5:7, 6:3.
За все время игры уроженка Санкт-Петербурга три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов. В активе Бертенс – шесть эйсов, восемь двойных ошибок и два брейка.
Матч
Кузнецова С. (Россия) - Бертенс К. (Голландия) - 6:3, 5:7, 6:3
Место и дата
25 апреля 16:50, , Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически