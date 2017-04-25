Технический директор «Барселоны» объяснил, почему клуб не собирается приглашать Дибалу
Технический директор «Барселоны» Роберто Фернандес исключил переход нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы.
Ранее сообщалось, что сине-гранатовые постараются приобрести игрока сборной Аргентины в летнее трансферное окно.
«Дибала – великолепный игрок, но у «Барселоны» уже есть три лучших нападающих мира», – заявил Фернандес, слова которого приводит Football Italia.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически