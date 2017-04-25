Технический директор «Барселоны» объяснил, почему клуб не собирается приглашать Дибалу

читайте также

Агент Пасторе: Хавьер покажет зрелищную игру, если вернется в серию А, но его уход из «ПСЖ» сейчас невозможен Футбольный агент Марсело Симонян, представляющий интересы полузащитника «ПСЖ» Хавьера Пасторе, исключил уход своего клиента.

Роберто Фернандес: Кто станет новым тренером «Барселоны»? В ближайшее время я отправлю список руководству Технический директор «Барселоны» Роберто Фернандес рассказал, как обстоят дела с поиском нового тренера для каталонского клуба.

Ибрагимович сообщил своему окружению о желании покинуть «Манчестер Юнайтед» Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, получивший травму колена в ответном матче с «Андерлехтом» в Лиге Европы, намерен сменить клубную прописку по окончании сезона.

«Монако» требует у «Манчестер Сити» 130 миллионов евро за Мбаппе «Манчестер Сити» хотел бы приобрести нападающего «Монако» Килиана Мбаппе. Монегаски требуют за игрока большие деньги.

Обамеянг встречался с представителями «ПСЖ» Форвард «Боруссии» (Дортмунд) Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен».

Зинедин Зидан: После поражения от «Барселоны» многие думают, что «Реал» – бесполезная команда Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан дал комментарий перед матчем с «Депортиво» в 34-м туре испанской примеры.

«Манчестер Юнайтед» может приобрести Бернарду Силву за 50 миллионов евро Полузащитник «Монако» Бернарду Силва может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Месси выплюнул зуб и забил. Детали матча «Реал» – «Барса», которых вы не видели Несколько крутых эпизодов и диалогов стали известны в течение пары дней после зажигательного Класико «Реал» – «Барселона».

Эден Азар: О моем уходе из «Челси» мы поговорим позже Полузащитник «Челси» Эден Азар о своем возможном трансфере в «Реал». «Пока никаких контактов не было. Сейчас я думаю лишь о концовке сезона. О моем уходе из «Челси» мы поговорим позже. К тому же, у меня действующий контракт, который в силе еще два или три года. Я лишь хочу закончить сезон на позитивной ноте.

Испанский журналист: История с переходом Де Хеа в «Реал» подходит к концу Испанский журналист Хосе Рамон де ла Морена сообщил, что мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед» начали переговоры по трансферу голкипера «красных дьяволов» Давида Де Хеа.

Фабио Капелло: Каждый раз, когда класико проходит в Мадриде, игроки «Реала» пытаются травмировать Месси Бывший главный тренер мадридского «Реала» Фабио Капелло дал комментарий после матча «сливочных» с «Барселоной» в 33-м туре испанской примеры.

«Лион» может арендовать Марсьяля у «Манчестер Юнайтед» Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может вернуться в чемпионат Франции.

Бэйл выбыл на три недели и не сыграет в полуфинале Лиги чемпионов Как сообщает Marca, полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл в матче 33-го тура испанской примеры против «Барселоны» (2:3) получил травму.

«Интер» предложил Симеоне самому назначить себе зарплату «Интер» вышел на главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне с предложением самому выдвинуть условия по зарплате, которая будет прописана в четырехлетнем контракте.

Тер Штеген подпишет новый контракт с «Барселоной» Немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген согласовал условия нового контракта с «Барселоной».

«Я из поколения бунтарей». Сегодня Йохану Кройфу исполнилось бы 70 лет В одном из последних интервью великий голландец объясняет, почему на поле он был сама элегантность, а вне его – бунтарем.

Крэйг Шекспир: «Лестер» не планирует продавать лидеров команды Главный тренер «Лестера» Крэйг Шекспир верит в то, что ведущие игроки не покинут клуб в ближайшее трансферное окно.

«Кристал Пэлас» оценил Заа в 40 миллионов фунтов «Кристал Пэлас» не намерен продавать полузащитника Уилфрида Заа меньше чем за 40 миллионов фунтов.

Александр Зинченко – о Месси: Я рад, что смогу рассказать внукам о его игре Полузащитник ПСВ Александр Зинченко восхитился игрой нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.