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Технический директор «Барселоны» объяснил, почему клуб не собирается приглашать Дибалу

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Технический директор «Барселоны» Роберто Фернандес исключил переход нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы.

Ранее сообщалось, что сине-гранатовые постараются приобрести игрока сборной Аргентины в летнее трансферное окно.  

«Дибала – великолепный игрок, но у «Барселоны» уже есть три лучших нападающих мира», – заявил Фернандес, слова которого приводит Football Italia.

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