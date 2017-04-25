Петр Авен: Для Лиги чемпионов «Спартаку» нужен выдающийся центральный защитник, такой как Видич
Член
наблюдательного совета консорциума «Альфа-групп» Петр Авен рассказал о
необходимом для «Спартака» усилении. Он считает, что команде нужен сильный
центральный защитник.
«Прежде всего,
в матче с «Ростовом» «Спартак» оказался совершенно не готов
тактически. Они просто не знали, что делать. Не было никакой
тренерской идеи, к сожалению. Обычно в этом сезоне бывало по-другому.
Мне кажется, в игре с «Зенитом» была идея, которая отсутствовала
у «Зенита». А здесь Бердыеву «Спартак» ничего противопоставить
не смогли. Это первое.
Второе, безусловно,
«Спартаку» нужен выдающийся центральный защитник, которого уже давно нет.
Но который был – это Неманья Видич, если кто еще помнит его. Для
Лиги чемпионов, как показала игра с «Ростовом», команде нужно
фундаментальное усиление, как минимум, на нескольких позициях. Главная - это центральный защитник»,- цитирует Авена «Матч
ТВ».
Напомним, что Неманья
Видич выступал за «Спартак» с 2004 по 2006 год.