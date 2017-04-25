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Петр Авен: Для Лиги чемпионов «Спартаку» нужен выдающийся центральный защитник, такой как Видич

Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Член наблюдательного совета консорциума «Альфа-групп» Петр Авен рассказал о необходимом для «Спартака» усилении. Он считает, что команде нужен сильный центральный защитник.

«Прежде всего, в матче с «Ростовом» «Спартак» оказался совершенно не готов тактически. Они просто не знали, что делать. Не было никакой тренерской идеи, к сожалению. Обычно в этом сезоне бывало по-другому. Мне кажется, в игре с «Зенитом» была идея, которая отсутствовала у «Зенита». А здесь Бердыеву «Спартак» ничего противопоставить не смогли. Это первое.

Второе, безусловно, «Спартаку» нужен выдающийся центральный защитник, которого уже давно нет. Но который был – это Неманья Видич, если кто еще помнит его. Для Лиги чемпионов, как показала игра с «Ростовом», команде нужно фундаментальное усиление, как минимум, на нескольких позициях. Главная -  это центральный защитник»,- цитирует Авена «Матч ТВ».

Напомним, что Неманья Видич выступал за «Спартак» с 2004 по 2006 год.

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