Агент Пасторе: Хавьер покажет зрелищную игру, если вернется в серию А, но его уход из «ПСЖ» сейчас невозможен

Футбольный агент Марсело Симонян, представляющий интересы полузащитника Хавьера Пасторе, исключил уход своего клиента из «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что игрок сборной Аргентины недоволен своим положением и намерен сменить клубную прописку.

«Хавьер любит Италию, и если он вернется в серию А, то еще раз покажет зрелищную игру, которую он демонстрировал в «Палермо». Хотя, я не думаю, что его уход из «ПСЖ» возможен на данный момент», – цитирует Симоняна FC Inter News.

Ранее сообщалось, что на Пасторе также претендует «Челси». По информации СМИ, «ПСЖ» готов расстаться с футболистом, тем самым разгрузив зарплатную ведомость.

В текущем сезоне Пасторе провел за столичный клуб 21 матч, забил 3 гола и отдал 9 голевых передач.