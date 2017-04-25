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Агент Пасторе: Хавьер покажет зрелищную игру, если вернется в серию А, но его уход из «ПСЖ» сейчас невозможен

Источник:  fcinternews.itКомментарии

Футбольный агент Марсело Симонян, представляющий интересы полузащитника Хавьера Пасторе, исключил уход своего клиента из «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что игрок сборной Аргентины недоволен своим положением и намерен сменить клубную прописку.

«Хавьер любит Италию, и если он вернется в серию А, то еще раз покажет зрелищную игру, которую он демонстрировал в «Палермо». Хотя, я не думаю, что его уход из «ПСЖ» возможен на данный момент», – цитирует Симоняна FC Inter News.

Ранее сообщалось, что на Пасторе также претендует «Челси». По информации СМИ, «ПСЖ» готов расстаться с футболистом, тем самым разгрузив зарплатную ведомость.

В текущем сезоне Пасторе провел за столичный клуб 21 матч, забил 3 гола и отдал 9 голевых передач.

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