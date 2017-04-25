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«Ростов» – «Уфа». Медведев обновил рекорд РФПЛ по «сухой» серии среди действующих вратарей

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вратарь «Ростова» Никита Медведев обновил рекорд по длительности «сухой» серии в матчах чемпионата России. Это произошло в игре 25-го тура против «Уфы».

К четвертой минуте матча Медведев не пропустил, чего хватило для установления нового рекорда. На тот момент серия составили 776 минут. Он превзошел другого вратаря «Ростова» Сослана Джанаева, серия которого составляла 775 минут.

Отметим, что среди всех вратарей РФПЛ по этому показателю лидирует Руслан Нигматуллин, который уже завершил карьеру. Его рекорд, установленный в «Локомотиве», составляет 939 минут.

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча «Ростов» - «Уфа».


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