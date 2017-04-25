Студенты из Северной Осетии проведут флешмоб в поддержку обвиненных в допинге спортсменов

Как сообщает ТАСС, студенты Северо-Осетинского государственного университета им. К. Л. Хетагурова (СОГУ) проведут в начале мая массовую акцию в поддержку спортсменов, обвиняемых в употребления допинга.

«Участники акции образуют «живые» олимпийские кольца как символ сближения народов, честной борьбы и сглаживания имеющихся между странами противоречий.

К сожалению, спорт превратили в инструмент геополитического давления, формирования негативного образа стран и народов. Национальная структура одного государства диктует свою волю всему спортивному мировому сообществу. Многие атлеты пострадали незаслуженно, так как против них не были выдвинуты конкретные обвинения по допингу», – отметили в СОГУ.

Акция будет проходить в преддверии Дня Победы. По словам организаторов флешмоба, значение побед спортсменов никому не удастся преуменьшить, так же, как никогда не удастся переписать историю Великой Отечественной войны.