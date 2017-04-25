Виталий Кличко поддержит брата в углу ринга во время поединка с Джошуа
Бывший чемпион мира в тяжелом
весе, мэр Киева Виталий Кличко будет поддерживать своего брата Владимира в углу
ринга в поединке проив Энтони Джошуа. Об этом сообщил сам Кличко.
«Поддержка очень важна.
Владимир всегда поддерживал меня в углу ринга, когда я проводил свои поединки.
В поединке против Джошуа я буду рядом с братом. У него отличная команда, но
моральная поддержка тоже очень важна. Уверен, что мы победим», - цитирует
Виталия Кличко Boxingscene.
Бой Владимир Кличко – Энтони Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне на
стадионе «Уэмбли».
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