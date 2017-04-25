Виталий Кличко поддержит брата в углу ринга во время поединка с Джошуа

Бывший чемпион мира в тяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко будет поддерживать своего брата Владимира в углу ринга в поединке проив Энтони Джошуа. Об этом сообщил сам Кличко.

«Поддержка очень важна. Владимир всегда поддерживал меня в углу ринга, когда я проводил свои поединки. В поединке против Джошуа я буду рядом с братом. У него отличная команда, но моральная поддержка тоже очень важна. Уверен, что мы победим», - цитирует Виталия Кличко Boxingscene.

Бой Владимир Кличко – Энтони Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».