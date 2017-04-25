Сергей Ребров: Уверен, что Кличко будет полностью готов к поединку с Джошуа
Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров пожелал
украинскому боксеру тяжелого веса Владимиру Кличко удачи в поединке с Энтони
Джошуа.
«Конечно, как и вся Украина, я буду поддерживать Володю. Я его
очень давно знаю, это мой хороший друг. Это тот человек, который олицетворяет
нашу страну. Братья Кличко – бойцы, которые прославили Украину.
Наверное, никто не будет равнодушным в субботу, так же, как и я, все будут
болеть за нашего чемпиона.
Бокс
– индивидуальный вид спорта, в котором ты нигде не спрячешься, у тебя нет
возможности надеяться на партнера, надеяться, что кто-то может сделать работу
за тебя. Все зависит только от твоей концентрации, твоей готовности, от тебя
самого. В том, что Владимир и Виталий столько лет находятся в таком тяжелом
виде спорта, – их большая заслуга. Такие победы, такое долголетие в
спорте дается сильным людям, профессионалам, которые очень серьезно относятся к
себе и своей подготовке.
Мы все волнуемся, ведь
Владимир полтора года не участвовал в боях. Но я уверен в нем, я знаю его
характер, знаю его желание отдать все силы, в первую очередь, подготовке. В
том, что он отдаст все силы в бою, ни я, ни кто-либо другой не сомневается, но
важно, чтобы он верил в себя, а мы предоставим ему свою поддержку - миллионы
телезрителей у экранов и те люди, которым посчастливится посмотреть этот бой на
«Уэмбли». В первую очередь хочу пожелать ему стойкости и ни при каких
обстоятельствах не сдаваться. А в том, что он будет полностью готов к этому
бою, я не сомневаюсь», - цитирует Реброва официальный сайт «Динамо».
Бой Владимир Кличко – Энтони Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне на
стадионе «Уэмбли».