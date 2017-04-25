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Сергей Ребров: Уверен, что Кличко будет полностью готов к поединку с Джошуа

Источник:  ФК «Динамо» (Киев)Комментарии

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров пожелал украинскому боксеру тяжелого веса Владимиру Кличко удачи в поединке с Энтони Джошуа.

«Конечно, как и вся Украина, я буду поддерживать Володю. Я его очень давно знаю, это мой хороший друг. Это тот человек, который олицетворяет нашу страну. Братья Кличко – бойцы, которые прославили Украину. Наверное, никто не будет равнодушным в субботу, так же, как и я, все будут болеть за нашего чемпиона.

Бокс – индивидуальный вид спорта, в котором ты нигде не спрячешься, у тебя нет возможности надеяться на партнера, надеяться, что кто-то может сделать работу за тебя. Все зависит только от твоей концентрации, твоей готовности, от тебя самого. В том, что Владимир и Виталий столько лет находятся в таком тяжелом виде спорта, – их большая заслуга. Такие победы, такое долголетие в спорте дается сильным людям, профессионалам, которые очень серьезно относятся к себе и своей подготовке.

Мы все волнуемся, ведь Владимир полтора года не участвовал в боях. Но я уверен в нем, я знаю его характер, знаю его желание отдать все силы, в первую очередь, подготовке. В том, что он отдаст все силы в бою, ни я, ни кто-либо другой не сомневается, но важно, чтобы он верил в себя, а мы предоставим ему свою поддержку - миллионы телезрителей у экранов и те люди, которым посчастливится посмотреть этот бой на «Уэмбли». В первую очередь хочу пожелать ему стойкости и ни при каких обстоятельствах не сдаваться. А в том, что он будет полностью готов к этому бою, я не сомневаюсь», - цитирует Реброва официальный сайт «Динамо».

Бой Владимир Кличко – Энтони Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

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