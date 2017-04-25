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Стадион «Аякса» будет назван в честь Йохана Кройфа

Источник:  ФК «Аякс»Комментарии

Домашний стадион «Аякса» сменит название. Он будет назван в честь легендарного голландского футболиста и тренера Йохана Кройфа.

Как сообщает официальный сайт клуба, была достигнута договоренность о переименовании стадиона с властями Амстердама. Кроме того, в городе появится еще один объект, названный в честь Кройфа (улица, площадь, или мост).

Йохан Кройф скончался в 2016 году в возрасте 68 лет. За «Аякс» он выступал в 1964 – 1973 и 1981 – 1983 годах. С командой он восемь раз стал чемпионом Голландии и трижды выиграл Кубок европейских чемпионов.

Напомним, что сейчас стадион носит название «Амстердам Арена». 

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