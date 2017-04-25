Невилл считает, что «МЮ» должен приобрести Бэйла, а также двух игроков «Монако» (фото)
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Невилл, работавший тренером «Валенсии», составил список игроков, которые могут быть полезны «красным дьяволам».
Вратарь: Льорис
Защитники: Варан, Эрик Байи, Валенсия, Менди;
Полузащитники: Бакайоко, Эррера, Погба, Гризманн, Бэйл;
Нападающие: Ибрагимович.
Ранее сообщалось, что «МЮ постарается приобрести форварда «Атлетико» Антуана Гризманна в летнее трансферное окно. Также клуб проявляется интерес к защитнику «Реала» Рафаэлю Варану, который подтвердил эту информацию.
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