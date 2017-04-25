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Невилл считает, что «МЮ» должен приобрести Бэйла, а также двух игроков «Монако» (фото)

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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Невилл, работавший тренером «Валенсии», составил список игроков, которые могут быть полезны «красным дьяволам».

Вратарь: Льорис

Защитники: Варан, Эрик Байи, Валенсия, Менди;

Полузащитники: Бакайоко, Эррера, Погба, Гризманн, Бэйл;

Нападающие: Ибрагимович.

A bit of fun(before people think I know!) @manchesterunited team day 1 next season - Rashford for zlatan!

Публикация от Philip Neville (@philipneville18)

Ранее сообщалось, что «МЮ постарается приобрести форварда «Атлетико» Антуана Гризманна в летнее трансферное окно. Также клуб проявляется интерес к защитнику «Реала» Рафаэлю Варану, который подтвердил эту информацию.

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