Рамос дисквалифицирован на один матч за удаление в матче с «Барселоной»

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос дисквалифицирован на один матч чемпионата Испании. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Испании.

Напомним, что в матче против «Барселоны» (2:3) Рамос был удален за грубую игру против форварда «Барсы» Лионеля Месси. «Реал» требовал, чтобы футболиста не дисквалифицировали за этот эпизод, сочтя наказание слишком строгим. Однако в Федерации решили, что футболист получит автоматическую дисквалификацию на один матч за удаление.

Таким образом, Рамос пропустит матч с «Депортиво». Он состоится 26 апреля в Ла-Корунье.