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Рамос дисквалифицирован на один матч за удаление в матче с «Барселоной»

Источник:  Федерация футбола ИспанииКомментарии

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос дисквалифицирован на один матч чемпионата Испании. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Испании.

Напомним, что в матче против «Барселоны» (2:3) Рамос был удален за грубую игру против форварда «Барсы» Лионеля Месси. «Реал» требовал, чтобы футболиста не дисквалифицировали за этот эпизод, сочтя наказание слишком строгим. Однако в Федерации решили, что футболист получит автоматическую дисквалификацию на один матч за удаление.

Таким образом, Рамос пропустит матч с «Депортиво». Он состоится 26 апреля в Ла-Корунье.

Матч

Реал - Барселона - 2:3 (1:1)

Голы

Каземиро 29 (1:0). Месси 33 (1:1). Ракитич 74 (1:2). Родригес 86 (2:2). Месси 90 (2:3).

Состав

Реал: Навас, Марсело, Карвахаль, Начо, Рамос, Каземиро (Ковачич, 70), Кроос, Модрич, Бэйл (Асенсио, 41), Роналду, Бензема (Родригес, 82)

Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Бускетс, Иньеста, Роберто, Ракитич, Алькасер (Гомеш, 69), Месси, Суарес Л.

Предупреждения:

Каземиро, 13; Ковачич, 81 - Умтити, 40; Месси, 90

Удаления:

Рамос, 78 - нет

Судья:

Алехандро Эрнандес (Испания)

Место и дата

23 апреля 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция

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