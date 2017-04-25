Рамос дисквалифицирован на один матч за удаление в матче с «Барселоной»
Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос дисквалифицирован на
один матч чемпионата Испании. Об этом сообщает официальный сайт Федерации
футбола Испании.
Напомним, что в матче против «Барселоны» (2:3) Рамос был удален за
грубую игру против форварда «Барсы» Лионеля Месси. «Реал» требовал, чтобы
футболиста не дисквалифицировали за этот эпизод, сочтя наказание слишком
строгим. Однако в Федерации решили, что футболист получит автоматическую
дисквалификацию на один матч за удаление.
Таким образом, Рамос пропустит матч с «Депортиво». Он состоится 26 апреля в Ла-Корунье.
Матч
Голы
Каземиро 29 (1:0). Месси 33 (1:1). Ракитич 74 (1:2). Родригес 86 (2:2). Месси 90 (2:3).
Состав
Реал: Навас, Марсело, Карвахаль, Начо, Рамос, Каземиро (Ковачич, 70), Кроос, Модрич, Бэйл (Асенсио, 41), Роналду, Бензема (Родригес, 82)
Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Бускетс, Иньеста, Роберто, Ракитич, Алькасер (Гомеш, 69), Месси, Суарес Л.
Предупреждения:
Каземиро, 13; Ковачич, 81 - Умтити, 40; Месси, 90
Удаления:
Рамос, 78 - нет
Судья:
Алехандро Эрнандес (Испания)
Место и дата
23 апреля 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция