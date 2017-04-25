Гол Фернандо принес победу «Спартаку» над «Уралом» в преддверии дерби с ЦСКА (ВИДЕО)
Футболисты московского «Спартака» нанесли поражение «Уралу» в матче 25-го тура чемпионата России.
Встреча, прошедшая на стадионе «Открытие Арена», завершилась со счетом 1:0.
Автором единственного гола стал бразильский полузащитник красно-белых Лукас Фернандо, который отличился на 23-й минуте игры.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcsm_official #НашФутбол #РФПЛ. 25-й тур. #СпартакУрал 1:0 23' Лукас Фернандо pic.twitter.com/gHVo92yL0i— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 25 апреля 2017 г.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча в Москве.
Таким образом, «Спартак» упрочил лидерство в чемпионате страны, набрав 57 баллов. В активе «Урала» – 29 очков и 10-е место.
В следующем туре команда Массимо Карреры проведет 30 апреля московское дерби с ЦСКА, а коллектив Александра Тарханова днем ранее сыграет в Грозном против «Терека».
РФПЛ
25-й тур
Матч
Голы
Фернандо 23 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Ещенко, Джикия, Комбаров, Таски, Промес, Зобнин, Фернандо, Самедов (Тигиев, 88), Попов (Ананидзе, 70), Мельгарехо
Урал: Заболотный, Динга (Манучарян, 46), Табидзе, Балажиц, Данцев, Павленко, Димитров (Ломакин, 82), Коробов (Серченков, 77), Кулаков, Лунгу, Ильин
Предупреждения:
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
25 апреля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция