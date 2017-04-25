«Ростов» дома обыграл «Уфу» (ВИДЕО)
Матч 25-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Уфой»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Ростова».
На 23-й минуте матча Дмитрий Полоз открыл счет ударом головой после подачи Кристиана Нобоа. У хозяев были возможности сравнять счет. Так, удар Безденежных отразил Медведев, а Засеев попал в штангу. Отметим, что Никита Медведев установил новый рекорд по длительности «сухой» серии среди действующих вратарей в РФПЛ.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @rostovfc#НашФутбол #РФПЛ. 25-й тур. #РостовУфа 1:0 23' Дмитрий Полоз pic.twitter.com/w0iCWYp25W— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 25 апреля 2017 г.
«Ростов» набрал 39 очков и занимает пятое место. У «Уфы» 33 очка и
девятое место. В следующем туре «Уфа» примет «Арсенал», а «Ростов» - «Амкар».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.
Чемпионат России. Премьер-лига
25-й тур
Матч
Голы
Полоз 23 (1:0).
Состав
Ростов: Медведев, Терентьев, Навас, Симич, Мевля (Могилевец, 27), Ерохин, Гацкан, Байрамян, Нобоа, Полоз (Препелицэ, 77), Азмун (Девич, 66)
Уфа: Беленов, Йокич, Сухов, Никитин, Аликин, Карп, Засеев (Сысуев, 84), Стоцкий, Пауревич, Безденежных (Обляков, 70), Фатай (Игбун, 38)
Предупреждения:
нет - Безденежных, 21; Карп, 28; Никитин, 53
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
25 апреля 19:30, Олимп-2, Текстовая трансляция