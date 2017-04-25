«Ростов» дома обыграл «Уфу» (ВИДЕО)

Матч 25-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Уфой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Ростова».

На 23-й минуте матча Дмитрий Полоз открыл счет ударом головой после подачи Кристиана Нобоа. У хозяев были возможности сравнять счет. Так, удар Безденежных отразил Медведев, а Засеев попал в штангу. Отметим, что Никита Медведев установил новый рекорд по длительности «сухой» серии среди действующих вратарей в РФПЛ.

«Ростов» набрал 39 очков и занимает пятое место. У «Уфы» 33 очка и девятое место. В следующем туре «Уфа» примет «Арсенал», а «Ростов» - «Амкар».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Чемпионат России. Премьер-лига

25-й тур



