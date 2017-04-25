«Сухая» серия вратаря Медведева составляет 862 минуты
Вратарь «Ростова» Никита Медведев, оставивший свои ворота в неприкосновенности в матче 25-го тура чемпионата России с «Уфой» (1:0), продлил свою серию без пропущенных мячей в РФПЛ.
На данный момент сухая серия ростовского вратаря составляет 862 минуты. Последний раз Медведев пропускал гол в РФПЛ 30 ноября 2016 года в матче с «Уралом» (0:1). Напомним, что в нынешнем чемпионате России Медведев провел за «Ростов» 12 матчей, в которых пропустил 3 мяча.
Матч
Голы
Бухаров 23 (1:0). Гацкан 45 (2:0). Бухаров 50 (3:0).
Состав
Ростов: Медведев, Навас, Симич, Мевля, Калачёв (Терентьев, 29), Ерохин, Гацкан, Байрамян, Нобоа, Бухаров (Азмун, 61), Полоз (Могилевец, 79)
Спартак: Ребров, Таски, Кутепов (Мельгарехо, 57), Джикия, Комбаров, Промес, Глушаков, Зобнин, Ананидзе, Попов (Самедов, 46), Фернандо (Ещенко, 68)
Предупреждения:
Удаления:
нет - Глушаков, 76
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
22 апреля 16:30, Олимп-2, Текстовая трансляция