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Андрей Аршавин: Фабрегас – самый техничный футболист, с которым я играл в одной команде

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал о самом техничном игроке, с которым ему пришлось иметь дело.

«Из тех, против кого играл, – это Лионель Месси. Думаю, не нужно объяснять почему. Среди своих бывших партнеров выделю Сеска Фабрегаса. Во всех сложных ситуациях он находил правильное положение ноги, чтобы сделать передачу или укрыть мяч от соперника. Мог отдать пас на любую дистанцию – на пять метров или на 40. Мяч всегда приходил прямо в ноги, и тебе не нужно было думать, что с ним делать», – сказал полузащитник «Кайрата» в интервью пресс-службе УЕФА.

Напомним, экс-игрок сборной России выступал вместе с Сеском Фабрегасом в «Арсенале». С нападающим «Барселоны» Лионелем Месси Аршавин встречался в рамках Лиги чемпионов.

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