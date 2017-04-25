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Карякин обыграл Топалова в пятом туре шахматного мемориала Гашимова

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянин Сергей Карякин одержал победу над Веселином Топаловым из Болгарии в рамках пятого тура шахматного мемориала Вугара Гашимова.

Партия, в которой спортсмен из РФ играл белыми фигурами, завершилась его победой на 30-м ходу. Отметим, что еще один шахматист из России Владимир Крамник черными фигурами уступил представителю США Уэсли Со.

В партиях Павел Эльянов (Украина) – Радослав Войташек (Польша), Пентала Харикришна (Индия) – Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) и Теймур Раджабов (Азербайджан) – Майкл Адамс (Англия) были зафиксированы ничейные результаты.

После пяти туров на турнире лидирует Мамедьяров, в активе которого 3,5 очка. На 0,5 балла от него отстают Адамс и Эльянов. Следом идут Крамник, Карякин, Со и Топалов (по 2,5).

Партии шестого тура пройдут в четверг, 27 апреля, а завершится турнир, проходящий в азербайджанском Шамкире, 30 апреля.

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