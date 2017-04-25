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Александр Тарханов: Нам не хватило тех, кого удалили в Питере, несправедливо удалили

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов     после матча 25-го тура чемпионата России по футболу, в котором его клуб уступил лидеру чемпионата, московскому «Спартаку», со счетом 0:1.

- Игра была интересная. Второй тайм достаточно хорошо отыграли и мы и «Спартак». Особенно опасных моментов не было. В концовке, к сожалению, не смогли создать остроты у чужих ворот. Нам, конечно ,не хватило игроков, особенно в опорной зоне, тех, кого удалили в Питере, несправедливо, как мне кажется. «Спартак» по составу, конечно, сильнее. И замены у них сильнее.

Напомним, что Александр Тарханов с московским «Спартаком» дважды становился чемпионом страны.

Матч

Спартак - Урал - 1:0 (1:0)

Голы

Фернандо 23 (1:0).

Состав

Спартак: Ребров, Ещенко, Джикия, Комбаров, Таски, Промес, Зобнин, Фернандо, Самедов (Тигиев, 88), Попов (Ананидзе, 70), Мельгарехо

Урал: Заболотный, Динга (Манучарян, 46), Табидзе, Балажиц, Данцев, Павленко, Димитров (Ломакин, 82), Коробов (Серченков, 77), Кулаков, Лунгу, Ильин

Предупреждения:

Попов, 51 - Балажиц, 74

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

25 апреля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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