Александр Тарханов: Нам не хватило тех, кого удалили в Питере, несправедливо удалили
Главный тренер «Урала» Александр Тарханов после матча 25-го тура чемпионата России по футболу, в котором его клуб уступил лидеру чемпионата, московскому «Спартаку», со счетом 0:1.
- Игра была интересная. Второй тайм достаточно хорошо отыграли и мы и «Спартак». Особенно опасных моментов не было. В концовке, к сожалению, не смогли создать остроты у чужих ворот. Нам, конечно ,не хватило игроков, особенно в опорной зоне, тех, кого удалили в Питере, несправедливо, как мне кажется. «Спартак» по составу, конечно, сильнее. И замены у них сильнее.
Напомним, что Александр Тарханов с московским «Спартаком» дважды становился чемпионом страны.
Матч
Голы
Фернандо 23 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Ещенко, Джикия, Комбаров, Таски, Промес, Зобнин, Фернандо, Самедов (Тигиев, 88), Попов (Ананидзе, 70), Мельгарехо
Урал: Заболотный, Динга (Манучарян, 46), Табидзе, Балажиц, Данцев, Павленко, Димитров (Ломакин, 82), Коробов (Серченков, 77), Кулаков, Лунгу, Ильин
Предупреждения:
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
25 апреля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция