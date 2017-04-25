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Кавани продлил контракт с «ПСЖ» до 2020 года

Источник:  ФК «ПСЖ»Комментарии

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани продлил действующий контракт. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что новый контракт будет действовать до 30 июня 2020 года. Кавани перешел в «ПСЖ» в 2013 году и в 192 официальных матчах забил 125 мячей. Вместе с командой он выиграл 11 трофеев – три чемпионских титула, два Кубка Франции, четыре Кубка лиги и два Суперкубка Франции.

В текущем сезоне 30-летний Эдинсон Кавани провел 44 матча за «ПСЖ» и забил 44 мяча при четырех голевых передачах.

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