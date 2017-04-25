Сергей Семак: По содержанию мне матч понравился

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак подвел итоги матча 25-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:1).

- Комментарий короткий. Хотели выиграть, но не смогли. Спасибо ребятам за игру, было желание, но, чтобы побеждать нужно забивать гола. Никто из команды не может быть доволен результатом. В конце сезона станет понятно, чего мы достойны.

- Вы играли под руководством Курбана Бердыева. Это могло вам помочь сегодня?

- Вряд ли. По содержанию мне понравился матч, но это не прибавляет настроения. У нас был отличные моменты, но нам не везет, - сказал Семак.