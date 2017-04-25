Сергей Семак: По содержанию мне матч понравился
Главный тренер «Уфы» Сергей Семак подвел итоги матча 25-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:1).
- Комментарий короткий. Хотели выиграть, но не смогли. Спасибо ребятам за игру, было желание, но, чтобы побеждать нужно забивать гола. Никто из команды не может быть доволен результатом. В конце сезона станет понятно, чего мы достойны.
- Вы играли под руководством Курбана Бердыева. Это могло вам помочь сегодня?
- Вряд ли. По содержанию мне понравился матч, но это не прибавляет настроения. У нас был отличные моменты, но нам не везет, - сказал Семак.
Матч
Голы
Полоз 23 (1:0).
Состав
Ростов: Медведев, Терентьев, Навас, Симич, Мевля (Могилевец, 27), Ерохин, Гацкан, Байрамян, Нобоа, Полоз (Препелицэ, 77), Азмун (Девич, 66)
Уфа: Беленов, Йокич, Сухов, Никитин, Аликин, Карп, Засеев (Сысуев, 84), Стоцкий, Пауревич, Безденежных (Обляков, 70), Фатай (Игбун, 38)
Предупреждения:
нет - Безденежных, 21; Карп, 28; Никитин, 53
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
25 апреля 19:30, Олимп-2, Текстовая трансляция