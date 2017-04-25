Александр Тарханов: «Спартак» сильнее, чем «Зенит»
Главный тренер «Урала» Александр Тарханов сравнил двух лидеров чемпионата России, с которыми его команда сыграла за последние четыре дня.
- «Спартак» мне показался более сильным, чем «Зенит». В Питере мы и первый тайм отыграли хорошо, и во втором до удаления смотрелись неплохо. «Спартак» более сбалансирован, а «Зенит» - индивидуальное мастерство футболистов.
Напомним, что в Петербурге «Урал» проиграл со счетом 0:2 после того, как с поля были удалены трое футболистов из Екатеринбурга.
Матч
Голы
Фернандо 23 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Ещенко, Джикия, Комбаров, Таски, Промес, Зобнин, Фернандо, Самедов (Тигиев, 88), Попов (Ананидзе, 70), Мельгарехо
Урал: Заболотный, Динга (Манучарян, 46), Табидзе, Балажиц, Данцев, Павленко, Димитров (Ломакин, 82), Коробов (Серченков, 77), Кулаков, Лунгу, Ильин
Предупреждения:
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
25 апреля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция