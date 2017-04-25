Александр Тарханов: «Спартак» сильнее, чем «Зенит»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов сравнил двух лидеров чемпионата России, с которыми его команда сыграла за последние четыре дня.

- «Спартак» мне показался более сильным, чем «Зенит». В Питере мы и первый тайм отыграли хорошо, и во втором до удаления смотрелись неплохо. «Спартак» более сбалансирован, а «Зенит» - индивидуальное мастерство футболистов.

Напомним, что в Петербурге «Урал» проиграл со счетом 0:2 после того, как с поля были удалены трое футболистов из Екатеринбурга.