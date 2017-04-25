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Американец Филдс стал рефери поединка Кличко – Джошуа

Источник:  BoxingsceneКомментарии

Названы судьи, которые будут работать на поединке за звание чемпиона мира тяжелом весе между британцем Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко.

Как сообщает Boxingscene, рефери поединка станет Дэвид Филдс. Он работал, в частности, на бое Сергей Ковалев – Бернард Хопкинс.

Также определились и судьи поединка. Ими стали американцы Дон Трелла и Стив Вайсфелд и пуэрториканец Нельсон Васкес.

Бой Владимир Кличко – Энтони Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

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