Американец Филдс стал рефери поединка Кличко – Джошуа
Названы судьи, которые будут работать на поединке за звание
чемпиона мира тяжелом весе между британцем Энтони Джошуа и украинцем Владимиром
Кличко.
Как сообщает Boxingscene, рефери поединка
станет Дэвид Филдс. Он работал, в частности, на бое
Сергей Ковалев – Бернард Хопкинс.
Также определились и судьи
поединка. Ими стали американцы Дон Трелла и Стив Вайсфелд и
пуэрториканец Нельсон Васкес.
Бой Владимир Кличко – Энтони Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне
на стадионе «Уэмбли».
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