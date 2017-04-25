Александр Тарханов: Были подходы, но в завершающей стадии не везло

Массимо Каррера: Через год никто не вспомнит, как мы сыграли с «Уралом»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после победы над «Уралом» в матче 24-го тура чемпионата России (1:0) сказал, что главным был результат, а о содержании игры вскоре никто не вспомнит.