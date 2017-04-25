Александр Тарханов: Были подходы, но в завершающей стадии не везло
Главный тренер «Урала» Александр Тарханов на пресс-конференции после матча 24-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:1) сказал, что из-за потерь в составе ему пришлось изменить игровую схему.
- Игра была интересной, второй тайм вообще получился хорошим, - сказал Тарханов. - У нас были подходы к воротам, но в завершающей стадии чего-то не хватало. Понятно, что из-за потери Емельянова, Бикфалви, которых в Питере удалили ни за что, пришлось изменить состав. Пришлось играть в три защитника, хотя во втором тайме мы перестроились на нашу привычную схему. У «Спартака» длинее скамейка, хотя у нас вышла на поле молодежь и не растерялась.
- Как оцените игру Павленко, который нечасто попадает в состав?
- Он не выпадал, но хотелось, чтобы в центральной зоне игра шла быстрее. Хотя Саша не терял мячи, старался.
Матч
Голы
Фернандо 23 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Ещенко, Джикия, Комбаров, Таски, Промес, Зобнин, Фернандо, Самедов (Тигиев, 88), Попов (Ананидзе, 70), Мельгарехо
Урал: Заболотный, Динга (Манучарян, 46), Табидзе, Балажиц, Данцев, Павленко, Димитров (Ломакин, 82), Коробов (Серченков, 77), Кулаков, Лунгу, Ильин
Предупреждения:
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
25 апреля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция