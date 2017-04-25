Иван Данильянц: Ребята смогли вытерпеть до конца

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги матча 25-го тура РФПЛ против «Уфы» (1:0).

- С победой всех, кто верил в команду! Сегодня был очень трудный матч, который ребята смогли вытащить на характере. Сложность встречи заключилась в трех причинах: первая – два дня назад мы играли со «Спартаком», потратили много энергии. Второе – два дня мало для восстановления. У соперника, кстати, было на один день больше. Третье – «Уфа» очень боевая команда, которая показала хороший футбол. Это все осложнило нам матч. Ребята сумели забить и вытерпеть до конца.

- В каждой игре игроки «Ростова» получают травмы. Почему?

- Это следствие того, что команда перегружена. Все наши тяжелые игры были связаны с этим. Мы смогли перестроиться после потеря Мевли, опустили Гацкана, выпустили Могилевца, - сказал Данильянц.