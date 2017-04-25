Иван Данильянц: Ребята смогли вытерпеть до конца
Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги матча 25-го тура РФПЛ против «Уфы» (1:0).
- С победой всех, кто верил в команду! Сегодня был очень трудный матч, который ребята смогли вытащить на характере. Сложность встречи заключилась в трех причинах: первая – два дня назад мы играли со «Спартаком», потратили много энергии. Второе – два дня мало для восстановления. У соперника, кстати, было на один день больше. Третье – «Уфа» очень боевая команда, которая показала хороший футбол. Это все осложнило нам матч. Ребята сумели забить и вытерпеть до конца.
- В каждой игре игроки «Ростова» получают травмы. Почему?
- Это следствие того, что команда перегружена. Все наши тяжелые игры были связаны с этим. Мы смогли перестроиться после потеря Мевли, опустили Гацкана, выпустили Могилевца, - сказал Данильянц.
Матч
Голы
Полоз 23 (1:0).
Состав
Ростов: Медведев, Терентьев, Навас, Симич, Мевля (Могилевец, 27), Ерохин, Гацкан, Байрамян, Нобоа, Полоз (Препелицэ, 77), Азмун (Девич, 66)
Уфа: Беленов, Йокич, Сухов, Никитин, Аликин, Карп, Засеев (Сысуев, 84), Стоцкий, Пауревич, Безденежных (Обляков, 70), Фатай (Игбун, 38)
Предупреждения:
нет - Безденежных, 21; Карп, 28; Никитин, 53
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
25 апреля 19:30, Олимп-2, Текстовая трансляция