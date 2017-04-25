Массимо Каррера: Мы можем играть лучше
Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу над «Уралом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу со счетом 1:0.
- Нелегко играть на третий день. Конечно, чувствуется усталость. Осталось пять матчей – у кого больше желания – тот и победит. Сегодня мы видели хорошую игру. Было нелегко играть против команды, которая закрывалась на своей половине поля. У наших ворот были моменты во время стандартов. Но и у нас были моменты. Мы можем играть лучше. Но на данный момент важны три очка. На следующий год никто не вспомнит, как мы играли с «Уралом» - все вспомнят место, которое мы займем.
Матч
Голы
Фернандо 23 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Ещенко, Джикия, Комбаров, Таски, Промес, Зобнин, Фернандо, Самедов (Тигиев, 88), Попов (Ананидзе, 70), Мельгарехо
Урал: Заболотный, Динга (Манучарян, 46), Табидзе, Балажиц, Данцев, Павленко, Димитров (Ломакин, 82), Коробов (Серченков, 77), Кулаков, Лунгу, Ильин
Предупреждения:
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
25 апреля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция