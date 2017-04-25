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Иван Данильянц: Мевлю ждет обследование

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц рассказал о состоянии футболистов, которые получили травму.

- Федя Кудряшов тренируется индивидуально. У него есть маска, чтобы вновь не получить травму. Как только наберет форму – сможет играть. Калачев потянул внутреннюю связку колена. Неизвестно, сколько он пропустит. Будем смотреть, кто все-таки будет готов к «Амкару». У Мевли точно ушиб, но надо делать обследование, которое будет завтра. – сказал Данильянц. 

Матч

Ростов - Уфа - 1:0 (1:0)

Голы

Полоз 23 (1:0).

Состав

Ростов: Медведев, Терентьев, Навас, Симич, Мевля (Могилевец, 27), Ерохин, Гацкан, Байрамян, Нобоа, Полоз (Препелицэ, 77), Азмун (Девич, 66)

Уфа: Беленов, Йокич, Сухов, Никитин, Аликин, Карп, Засеев (Сысуев, 84), Стоцкий, Пауревич, Безденежных (Обляков, 70), Фатай (Игбун, 38)

Предупреждения:

нет - Безденежных, 21; Карп, 28; Никитин, 53

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

25 апреля 19:30, Олимп-2, Текстовая трансляция


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