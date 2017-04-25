Матч «Монако» - «Ювентус» не покажут на общедоступных каналах во Франции из-за президентских дебатов

3 мая состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Монако» и «Ювентусом». Эта игра не будет показана по общедоступному ТВ во Франции.

Как сообщает bfmtv.com, в этот день каналы TF1 и France 2 покажут дебаты кандидатов в президенты Франции. Во второй тур вышли Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен, которые и примут участие в дебатах. Дата дебатов была определена заранее, до того, как стала известна дата проведения матча.

В то же время, французские болельщики смогут посмотреть игру на платном канале BeIN Sports. Напомним, матч начнется в 21:45 по Москве.