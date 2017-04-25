Матч «Монако» - «Ювентус» не покажут на общедоступных каналах во Франции из-за президентских дебатов
3 мая состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Монако» и «Ювентусом». Эта игра не будет показана по общедоступному ТВ во Франции.
Как сообщает bfmtv.com, в
этот день каналы TF1 и France 2
покажут дебаты кандидатов в президенты Франции. Во второй тур вышли Эммануэль
Макрон и Марин Ле Пен, которые и примут участие в дебатах. Дата дебатов была
определена заранее, до того, как стала известна дата проведения матча.
В то же время, французские
болельщики смогут посмотреть игру на платном канале BeIN Sports. Напомним, матч начнется в
21:45 по Москве.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически