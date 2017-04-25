Массимо Каррера: Через год никто не вспомнит, как мы сыграли с «Уралом»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после победы над «Уралом» в матче 24-го тура чемпионата России (1:0) сказал, что главным был результат, а о содержании игры вскоре никто не вспомнит.

- Как физическое состояние команды? Показалось, что кроме Промеса, все остальные футболисты были уставшими.

- Да, нелегко играть через два дня на третий. Конечно, ощущалась усталость. Осталось всего пять туров и у кого больше желания, тот и станет чемпионом. Считаю, мы провели хороший матч. «Урал» играл очень закрыто, нам было непросто при «стандартах». Безусловно, мы можем играть лучше, но сейчас три очка - это самое важное. Через год никто не вспомнит, как мы играли с «Уралом».