Массимо Каррера: Через год никто не вспомнит, как мы сыграли с «Уралом»
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после победы над «Уралом» в матче 24-го тура чемпионата России (1:0) сказал, что главным был результат, а о содержании игры вскоре никто не вспомнит.
- Как физическое состояние команды? Показалось, что кроме Промеса, все остальные футболисты были уставшими.
- Да, нелегко играть через два дня на третий. Конечно, ощущалась усталость. Осталось всего пять туров и у кого больше желания, тот и станет чемпионом. Считаю, мы провели хороший матч. «Урал» играл очень закрыто, нам было непросто при «стандартах». Безусловно, мы можем играть лучше, но сейчас три очка - это самое важное. Через год никто не вспомнит, как мы играли с «Уралом».
- Каково состояние Луиса Адриано и Зе Луиша?
- Будем смотреть на их состояние в течении недели.
Матч
Голы
Фернандо 23 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Ещенко, Джикия, Комбаров, Таски, Промес, Зобнин, Фернандо, Самедов (Тигиев, 88), Попов (Ананидзе, 70), Мельгарехо
Урал: Заболотный, Динга (Манучарян, 46), Табидзе, Балажиц, Данцев, Павленко, Димитров (Ломакин, 82), Коробов (Серченков, 77), Кулаков, Лунгу, Ильин
Предупреждения:
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
25 апреля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция